Soma’da 154 Mahalle Projesi tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 154 Mahalle Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarda bir bir sona gelirken, Manisa’daki altyapı sorunları da çözmeye devam ediyor. MASKİ’nin projesi çerçevesinde altyapısını ele aldığı Soma’ya bağlı 6 mahallenin tamamında çalışmalar noktalandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nca ilçenin Bozarmut, Ularca, Yırca, Kozluören, Akçaavlu ve Heciz mahallelerine toplamda 30 kilometre uzunluğunda içme suyu ve kanalizasyon hattı döşendi. Sağlıklı altyapı teminin ardından mahallelerde 75 bin metrekarelik kilit parke imalatı gerçekleştirilerek her anlamda daha yaşanılabilir yerleşimler oluşturuldu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla il genelinde 101 Mahalle Projesi ile başlattığımız büyük alt dönüşümünü 154 Mahalle Projemiz ile hızla sürdürüyoruz. İlk projemizle daha evvel Soma ilçemizin 8 mahallesinde toplamda 37 kilometrelik bir altyapı sağlıklaştırması yapmıştık. Şimdi de 6 mahallemizin 30 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilemelerini gerçekleştirdik. Ardından üstyapılarını da ele alıp, adeta yepyeni yerleşim merkezleri inşa ettik. Mahallelerimizin, şehir merkezinden farkı kalmadı. Somalı vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.