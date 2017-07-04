Soma’da 27 içme suyu deposu yenilenecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarını sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için yoğun mesaisine devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Soma ilçesinde ikinci etap depo yenileme çalışmaları başladı. İlçede toplamda 27 içme suyu deposu daha sağlıklı hale getirilecek. Bu kapsamda, Kumköy Mahallesi’nde MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay yenileme yapılan depoyu inceledi. Aslay’a, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinasyon İşleri Şube Müdürü İbrahim Yıldırım, MASKİ İlçe Şefi Sıtkı Konyalı ile Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Uğur Topkaya eşlik etti. İlçede toplamda 27 içme suyu deposunda yapılacak bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına 1 milyon TL yatırım bütçesi ayrıldı. Kumköy, Büyük Işıklar, Karacahisar, Koyundere, Heciz, Kızılören ve Göktaş mahallelerinde yenileme çalışmaları başladı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Soma ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi’nde içme suyu deposunda başlayan yenileme çalışmasını incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu. Aslay, “Vatandaşımızın musluklarından akan suyu daha sağlıklı hale getirmek için yoğun tempoda çalışıyoruz. Öncelik sırasına göre belirlediğimiz depolarımızın her türlü bakım-onarımını gerçekleştiriyoruz. Depolarımızda tesisat sistemlerini, kapı, pencere ve fayansları yenileyerek, sıva, boya ve izolasyon işini yapıyoruz. Ayrıca, güvenli bir yapı için depoların etrafını çit ile çeviriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Ergün, göreve geldiği ilk gün içler acısı haldeki içme suyu depolarının yenilenmesi talimatını vermişti. Bu kapsamda geçen yıl 190 içme suyu deposunu yeniledik. Bu yıl bu rakamı aşarak, vatandaşa ulaşan suyun standardını yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.