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13 Mayıs 2018 13:00

Soma’da acının yıl dönümünde çifte acı

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen Türkiye’nin en büyük maden faciasında hayatlarını kaybeden 301 maden işçisi kazanın 4.

Soma’da acının yıl dönümünde çifte acı

13 Mayıs 2018 13:00

yıl dönümünde anıldı.


Soma Mezarlığındaki maden şehitliğinde düzenlenen anma programına Türkiye’nin çeşitli yerlerinden sivil toplum örgütlerinin yanı sıra faciada hayatlarını kaybeden maden şehitlerinin aileleri ile vatandaşlar katıldı.



Anneler Günü’nü oğlunun mezarı başında geçirdi


Soma maden faciasının 4. yıl dönümünün bu yıl Anneler Günü’ne rastlaması nedeniyle acı kat kat arttı. Faciada oğlu İbrahim Duran’ı kaybeden Seher Duman acılarının hiç dinmediğini ancak bu yılki anmanın Anneler Günü’ne denk gelmesi nedeniyle acılarının daha fazla arttığını söyledi. Duman, "Bu yıl anma töreni Anneler Günü’ne denk geldi. Tek oğlumdu. Oğlum sağ olsaydı keşke böyle olmasaydı. Çok acı bir şey. Allah düşmanımın başına vermesin. Bu seneki acının tarifi yok" dedi.


Öte yandan, Soma davasının bitmediğini belirten Seher Duman, "Onları teker teker çıkarıyorlar. Onlara ne olacak ki ne olduysa benim oğluma oldu" dedi.


Anma töreninde maden şehitlerinin aileleri kaybettiklerinin kabirleri başında gözyaşı dökerken adeta yürekler burkuldu. Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in yanı sıra AK Parti Manisa milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, Uğur Aydemir ile sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan’ın yaptığı dua sonrasında resmi anma töreni sona erdi.




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