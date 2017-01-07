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07 Ocak 2017 12:57

Soma’da engeller bir bir aşılıyor

Soma’da engeller bir bir aşılıyor

07 Ocak 2017 12:57

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’da yaşayan engelli Ayşe Bozalan’a akülü tekerlekli sandalye hediye ederek yüzünü güldürdü.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde engelli vatandaşların sosyal hayata kolay adapte olabilmeleri adına çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında engelli vatandaşlara dağıttığı akülü tekerlekli sandalyeleri, 2017 yılında da dağıtmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Soma’da yaşayan engelli Ayşe Bozalan’a akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Bozalan’a tekerlekli sandalyeyi Soma Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Yıldırım teslim etti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ilettiğini belirten İbrahim Yıldırım, “Soma’da sosyal belediyeciliğin önemli uygulamalarını hayata Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün liderliğinde geçirdik. Bunun yanı sıra engelli vatandaşlarımıza da akülü tekerlekli sandalye hediye ederek onların yanında olduğumuzu gösterdik. Ayşe Bozalan kardeşimiz de akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan vatandaşlarımızdan birisi oldu. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Ayşe Bozalan’ın ailesi ise, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.



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