Soma’da engellileri sevindiren hizmet

Yaptığı yatırımların yanında sosyal belediyecilik anlayışıyla da hizmet ve çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşı merkeze alan anlayış ile hizmetlerini sürdürüyor. Engellilere yönelik rehber yolu ve engelli geçişlerinde düzenlemeler yaparak, şehri engelli vatandaşlar için engelsiz bir şehir haline getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesinde de engellilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma’da Nazımusluoğlu Caddesi üzerine engellilerin kullandıkları akülü tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonu kurdu. Akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların sosyal yaşama adapte olmalarını sağlamak, şarjları bitmeden şehirde rahatça dolaşabilmeleri için kurulan şarj istasyonu vatandaşların hizmetine sunuldu. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak hizmet için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hayırlı olsun dileklerini iletirken, engellilere yönelik çalışmalarının her zaman devam edeceğini söyledi.