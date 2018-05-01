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01 Mayıs 2018 14:53

Soma’da ev yangını: 4 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Soma’da ev yangını: 4 yaralı

01 Mayıs 2018 14:53


Yangın, Kurtuluş Mahallesi İdman Sokak’ta bir apartmanın 4’üncü katında çıktı. Edinilen bilgilere göre, evin balkonundan alevlerin ve dumanın çıktığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evde bulunan 4 kişi mahalle sakinlerinin de yardımıyla evden çıkarıldı. Yangında dumandan etkilenen 1’i çocuk 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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