‘Soma’da FETÖ izi’ haberlerine tepki

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, Baro Genel Sekreteri Seçil Ege Değerli ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Soma maden faciasının ceza davasının sürecini ve sabotaj ihtimallerini değerlendirdi. Arslan, “13.05.2014 tarihinde Manisa ili Soma ilçesi Karanlıkdere mevkii Eynez köyünde bulunan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş tarafından işletilen kömür ocağında büyük bir patlama ile facia yaşanmış ve 301 işçimiz şehit olmuş, 162 işçimiz yaralanmıştı. Bu gün facianın üzerinden 37 ay geçti, acılar tüm sıcaklığı ile yaşanmaya devam ediyor. Aileler karamsar, sahip çıkılmadıkları duygusunu yaşıyorlar. Baskılara direniyorlar, davalarına sahip çıkıyorlar. Anne-babaların, eşlerin, çocukların, kardeşlerin acısı dinmiyor. Facianın ilk anından itibaren Manisa Barosu Türkiye Barolar Birliğinin katkısı ile olaya müdahil olmuş ve şehit yakınlarına ve yaralılara her türlü hukuki yardımda bulunmuş, facianın gerçek sorumlularının ortaya çıkması için soruşturmanın her aşamasına müdahil olmuştur” dedi.

"Savcının mütalaası için 11 Temmuz’a ertelendi

Son yapılan duruşmada savcının esas hakkında mütalaasını açıklamak üzere davanın 11 Temmuz’a ertelendiğini hatırlatan Arslan, “19.04.2017 tarihli duruşmada Sanık Can Gürkan müdafilerinin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına 09.11.2016 tarihinde yapmış oldukları suç duyurusu üzerine Soma faciasının sabotaj olduğuna yönelik iddialar ile başlatıldığı bildirilen ancak gizlilik kararı olması nedeniyle içeriği hakkında bilgi verilmeyen Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/15960 soruşturma sayılı dosyasının bekletici mesele yapılması yönünde talepte bulunmuşlar, bu talep mahkemece reddedilmiştir. Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını açıklamak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verilmiş, duruşma 11 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir” şeklinde konuştu.

"37 ayda 64 celse"

Soma’da 301 işçinin şehit olduğu facia ile ilgili olarak ilk duruşmanın yapıldığı 13 Nisan 2015 tarihinden itibaren bugüne kadar 64 celse yapıldığına dikkat çeken Arslan şunları söyledi:

“15 Temmuz Darbe Kalkışmasından sonraki duruşmalarda bir kısım Sanıklar ve sanık vekilleri tarafından Soma maden faciasının ‘sabotaj’ olduğuna dair iddialar dile getirilmiş, bir kısım kitle haberleşme araçlarının da bu konuda haberler yapılmıştır. 9.11.2016 tarihinde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturmanın gizli olması nedeni ile dosya hakkında bir bilgimiz yoktur. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi 19.04.2017 tarihli duruşmasında dosyada yapılan işlemlerle ilgili ayrıntılı değerlendirme yapmış Cumhuriyet Savcısının, sanık ve sanık vekillerinin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucunun beklenmesi talebini reddetmiştir. Bu duruşmadan sonra da bir kısım kitle haberleşme araçları Soma davasında ‘FETÖ izi’ şeklinde haberler yapmışlardır. Bu haberlerin de ‘Soma faciasını inceleyen uzmanlar’ şeklinde tabirler kullanmışlardır. Haberlerin içeriğine bakıldığında yeni bir delil yada rapor olmadığı görülmektedir. Bu güne kadar mahkeme dosyasına bu konuda yansıyan bir uzman raporu yoktur. Mahkemeye sunulan bir delil, rapor yoktur. Bu haberler algı oluşturmaya ve kamuoyu oluşturmaya yöneliktir. Dosyada deliller toplanmış, tartışma aşaması bitmiştir. 2016 Aralık ayında bugüne Mahkeme savcısına 20.12.2016 tarihinde, 20.02.2017 tarihinde ve 19.04.2017 tarihinde yapılan duruşmalar da esas hakkında beyanını sunmak üzere süre verilmiştir. Soma Faciasının duruşması 11 Temmuz 2017 tarihindedir. Facianın üzerinden 37 ay geçmiştir. 301 şehit madencimizin yakınları bir an önce yargılamanın sona ermesi ve suçluların cezalandırılmasını arzulamaktadır. Her yeni duruşma hiç dinmeyen acıları tazelemek de ve mahkeme salonundan boyunları bükük ayrılmalarına neden olmaktadır. Aileler acıların bir an önce dinmesi için mahkeme kararının açıklanmasını beklemektedir.”