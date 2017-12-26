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26 Aralık 2017 14:19

Soma’da mevsimlik tarım işçileri için dernek kuruldu

Manisa’nın Soma ilçesinde mevsimlik tarım işçileri ve onların ulaşımını sağlayan sürücülerin sorunlarını ve taleplerini dile getirmek amacıyla "Mevsimlik Tarım İşçileri Taşıyıcıları" adı altına dernek kuruldu.

Soma’da mevsimlik tarım işçileri için dernek kuruldu

26 Aralık 2017 14:19


Bir yıl boyunca 4 binin üzerinde mevsimlik tarım işçisinin çalıştığı Soma’da kurulan Mevsimlik Tarım İşçileri Taşıyıcıları Derneğinin ilk genel kurulu yapıldı. Derneğin kurucu başkanı İbrahim Ersoy, ilk genel kurulda üyelerin güvenoyunu alarak, yönetim kurulu başkanlığına seçildi. İnönü Mahallesi Emin Ali Özgür Caddesi üzerindeki dernek binasında gerçekleşen genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan İbrahim Ersoy, "Soma’da mevsimlik tarım işçilerinin hak ve menfaatlerinin yanı sıra onları güvenli bir şekilde taşıyan sürücülerimizin haklarını savunmak için derneğimizi kurduk. Yaklaşık 4 binin üzerinde insan ekmek kapısıyız. Enerji kenti olan Soma’da madenciliğe alternatif iş kapısı olan tarım işçiliğinde hem işçilerimizin hem de onlara iş sağlayan taşıyıcılarımızın hak ve menfaatlerini sağlamak üzere gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. İlk genel kurulumuzu gerçekleştirdik. İnşallah tarım işçilerimizin ve taşıyıcılarının sorunlarını çözmek için kurduğumuz dernek, yönetimimizle birlikte güzel işlere imza atacaktır" dedi.




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