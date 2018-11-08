Soma'da okullar yüksekokul öğrencileriyle şenleniyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri 'Çocuklar gülsün, okullar şenlensin' adlı sosyal sorumluluk projesiyle gönülleri bir kez daha fethetti.

Soma Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı öğrencileri gerçekleştirmiş oldukları sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Proje kapsamında Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Öğr. Gör. Esma Tatar nezaretinde Soma Zübeyde Hanım İlkokulu bahçesinde bulunan ana okulun duvarlarının çizgi film karakterleri ile süsleyerek, minik öğrenciler için okul bahçesini renklendirdi. Okul Müdürü Sarper Keklik, anaokulunun bahçesini ve duvarlarını öğrenciler için çok daha keyifli bir oyun alanı haline getiren yüksekokul öğrencilerine, öğretim elemanlarına ve yönetimine teşekkür etti.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayla Tekin de, "Öğrencilerimin bu duyarlı çalışmaları bizleri son derece memnun ediyor. Bu şekilde bir çok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Anaokulu öğrencileri için okulu daha eğlenceli hale getiren tüm öğrencilerime ve hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.