Soma’da şehit ailesine bayram ziyareti

Bayramlaşma töreni Soma Öğretmenevi’nde yapıldı.Törene AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in yanısıra Soma Kaymakam Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, “Bayramlar bir özel gündür. Hepimiz için çok önemlidir. Nasıl acıyı tatlıyı bir arada yaşıyorsak, bayramları da daha güzel yaşamalıyız. Çevremizdeki sınırlarımızdaki Müslüman kardeşlerimiz çeşitli sıkıntılar çekmektedir. Bugün ülkemizde 3 milyona yakın Müslüman kardeşimizi misafir edebiliyorsak, bu Türkiye’mizin büyüdüğünün göstergesidir. Bugün burada rahat rahat bayram kutlayabiliyorsak, bunu şehitlerimize, askerlerimize, güvenlik güçlerine borçluyuz,, ve onlara minnettarız." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise, “Yine ayın 15’i geliyor. Malum geçen sene bir kalkışmanın bir hadise’nin 1 yıldönümünü kutlayacağız. Neredeyse Türkiye’de alışkanlık haline gelmiş, on yılda bir kimi zaman muhtıralarla kimi zaman bildirilerle, kimi zaman da fiili müdahalelerle, demokrasinin önü kesilmişti. Ama bu 15 Temmuz’la bunların çok ötesinde daha bir hadise yaşadık. Ülkenin birlikte bütünlüğüne, beraberliğine, kasteden dışarıdan da destek bulan sözüm ona müttefik ve dost geçinen ülkelerden de himaye gören ve kurumlarımızın da, içine sızmış alçak bir terör örgütü mensuplarıyla karşı karşıya kaldık. Şehitlerimiz oldu gazilerimiz oldu. Bu şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Geçmişte bize bu vatanı, toprak olarak bırakan aziz şehitlerimiz kadar o kadar kıymetli. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah’a şükürler olsun, bu terör örgütü ve diğer terör örgütleri ile mücadelemiz sürüyor. Mecliste zaman zaman tartışmalar yaşasak da, memleketimizin bekası, devletin bu ülkenin bekası olunca, bu belalarla baş etmek üzere, kanunlar çıkarılıyor. Meclis kendi içerisindeki mücadelesini sürdürüyor. Bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir. 15 Temmuz’da bu hain terör örgütünün kalkışmasını tekrar yeniden hatırlamak, yad etmek adına tekrar bir arada olacağız. Parlementoyu iyi açacağız meclisi açacağız. Bu meclis çalışmaları erken bittiğinde yine birlikte olacağız. Ülkenin milletin devletin varlığına sahip çıkmak adına 15 Temmuz’da siz hemşerilerimizi meydanlarda görmeyi arzu ediyoruz. Birbirimizle omuz omuza mücadele edersek, şer odaklarına karşı, dimdik olursak, hele hele alçak terör örgütlerine karşı, FETÖ olmak üzere diğer bölücü örgütlerle mücadelemiz başarı kazanacaktır.” İifadelerini kullandı.

Şehit ailesini ziyaret ettiler

Bayramlaşma töreni sonrasında Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, ilçe Garnizon komutanı Per.Ütğm.İlker Yağdıran, Jandarma Bölük komutanı,J.Yzb Oruç Fevzi Kara, Soma Emniyet Müdürü Saim Başaran, Soma AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kavruk, Gaziler Derneği Başkanı Nazım Öz, 1989 senesinde Siirt’in Eruh ilçesinde şehit olan Yaşar Çığ’ın annesi Fevziye Erdenk’i ziyaret etti. Erdenk’in halini hattını soran heyet ardından programı sonlandırdı.