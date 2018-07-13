Soma’da sıfır işgaliye dönemi

Soma’da da Temmuz ayı itibariyle başlayan uygulamayı Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, yerinde denetledi, vatandaşların görüşlerini aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kaldırım işgallerini nasıl buldukları yönündeki anket çalışması sonrasında başlatılan sıfır işgaliye uygulaması, vatandaşlardan tam puan almaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile bir süre önce merkezde başlatılan sıfır kaldırım işgali uygulaması ilçelerde de uygulamaya başlandı. Kaldırımları daha rahat ve geniş bir şekilde kullanmaya başlayan vatandaşlar tarafından tam not alan uygulamayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, uygulamanın yapıldığı Soma’da yerinde inceleyerek, denetimlerde bulundu.

Uygulamayı yerinde incelemek için Soma’yı ziyaret eden Daire Başkanı Aydoğan İra’ya buradaki incelemelerinde Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ethem Karasoy da eşlik etti. Uygulamanın yapıldığı Atatürk Caddesi üzerindeki esnaflarla görüşen ve hayırlı işler dileyen Başkan Aydoğan İra, uygulamaya verdikleri destek nedeniyle esnaflara teşekkürlerini sunarak, Türk Bayrağı hediye etti. İncelemeleri sırasında vatandaşlarla da görüşen İra, vatandaşlardan uygulamaya karşı olumlu tepkiler aldı. Uygulamadan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, kaldırımlarda daha rahat ve daha kolay yürüyebildiklerini kaydetti.