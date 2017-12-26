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26 Aralık 2017 11:30

Soma’da silahlı saldırı: 1 ölü

Manisa’nın Soma ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Soma’da silahlı saldırı: 1 ölü

26 Aralık 2017 11:30


Edinilen bilgilere göre, olay, Soma’nın Nihat Danışman Mahallesi Mehmet Topçu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi iddiasıyla gece saat 01.00 sıralarında M.B. (37) ile evinin önünde tartışan 3 kişiden biri pompalı tüfekle ateş etti. Kurşunlardan biri M.B.’nin ensesine isabet etti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen ve ağır yaralı olarak Soma Devlet Hastanesine kaldırılan M.B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Otomobille kayıplara karışan 3 kişiyi tespit eden polis, araştırmalarını sürdürürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.


M.B.’nin bir çimento fabrikasında operatör olarak çalıştığı öğrenildi.




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