Soma’daki büyükşehir personeli iftarda buluştu

İftar programına Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinasyon İşleri Müdürlüğü geleneksel hale getirdiği iftar buluşmalarını bu yıl da gerçekleştirdi. Yırcaali Mahallesi yakınındaki bir restoranda gerçekleşen iftar yemeğine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Soma Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Yıldırım, Soma Ülkü Ocakları Başkanı Musa Çağlar, birim sorumluları, personeller ve aileleri katıldı. Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren tüm unsurları bir araya getirdiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve personele bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.