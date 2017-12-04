Somalı maden şehitleri mezarları başında anıldı

Soma maden faciasında yaşamını yitiren 301 maden işçisi Maden Şehitliğinde mezarları başında anıldı. Maden şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakan sendika yöneticileri çıkışta bir açıklama yaptı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Tamer Küçükgençay, "13 Mayıs’ı asla unutturmayacağız. Buradan tüm şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum. 4 Aralık Madenciler Günü kutlu olsun. Kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Ülkemiz sınırları içerisindeki tüm madenler, yer altı zenginlikleri 80 milyon kişiye aittir. Bunları çıkarırken iş sağlığı ve iş güvenliğine ciddi yatırım yapan bir anlayış istiyoruz. 4 Aralık’ta sadece şehitlerimizi andığımız, 13 Mayıs’ta şehitlerimizi andığımız durum yaşansın istemiyoruz. İş kazalarından uzak, iş sağlığı ve iş güvenliğine ciddi yatırım yapan işverenlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Bu da en doğal hakkımız" diye konuştu.

Daha sonra sendikacılar Soma’daki tüm maden ocaklarını gezerek işçilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutladı. Son olarak Maden İşçileri Sendikası önünde şehit madenciler için hayır yapıldı. Anma programına, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Tamer Küçükgençay, Ege Bölgesi Şube Başkanı Recep Satır ve yönetimi, Soma Şube Başkanı Şevket Şahin, Ege Bölgesi 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Şendil, Soma 2 Nolu Şube Başkanı Erol Kasap ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.