Somalı madenci aileleri hayallerini kodluyor

Ş. firması Soma'daki maden ocağında çalışanlar ve aileleri için başlattığı 'Hayallerimizi Kodluyoruz' sosyal sorumluluk projesinin ikinci dönemini başlattı.

Etkili aile iletişiminden, iş sağlığı ve güvenliğine, kız çocuklarının kodlama eğitimi almasına kadar farklı başlıkları kapsayan 'Hayallerimizi Kodluyoruz' projesinin yeni döneminde bölgedeki Meslek Lisesi öğrencileri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu öğrencileri KızCode ile kodlama eğitimi alıyorlar.

Sektöründe 60 yılı geride bırakan, Koç Grubu şirketlerinden Demir Export'un 2018 yılı Mart ayında başlayan toplumsal yatırım ve sosyal sorumluluk projesi 'Hayallerimizi Kodluyoruz', ikinci döneminde gelişerek büyüyor.

KızCode Platformu, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu'nun katkılarıyla hayata geçirilen 'Hayallerimizi Kodluyoruz' projesinin yeni dönemi geçtiğimiz günlerde başladı. "Hayallere giden yolda birlikte ilerlemek” temasıyla yola çıkılan proje kapsamında bu defa Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle Soma, Fatih ve Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kodlama eğitimi alıyor.

Hayallerimizi Kodluyoruz projesinin ikinci döneminde Meslek Lisesi öğrencileri ile Soma Meslek Yüksekokulunun Mekatronik, Grafik Tasarım ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı öğrencilerinin aldığı kodlama eğitimlerinin yanı sıra, TAPV tarafından verilen eğitimler de yer alıyor. Proje kapsamında Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı eğitmenleri Soma, Fatih ve Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine Ergen Sağlığı, Ergen İletişimi ve Meslek Tercihleri konusunda seminerler veriyor.

Hayallerimizi Kodluyoruz projesi kapsamında, proje mimarlarından KızCode Platformu'nun Kurucusu Müjde Esin ve proje mentorları tarafından eğitim alacak gençler, uluslararası geçerliliği olan bir kodlama sertifikası sahibi olacaklar. Bu süreçte başarılı olan ve eğitimine başarıyla devam eden gençleri ileride gerçekleştirecekleri projelere mentorluk ve Demir Export tarafından sağlanacak kariyer danışmanlığı gibi destekler de bekliyor. Bölgede Aile Eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri de önümüzdeki günlerde devam edecek.

Demir Export İK ve Kurumsal İletişim Müdürü ve Hayallerimizi Kodluyoruz Proje Yürütücüsü Ceren Ertem Çimen, projenin yeni dönemini, “Bulunduğumuz bölgenin ihtiyaç ve beklentilerine uygun sürdürülebilir bir proje oluşturmak için 2018 başında çıktığımız bu yolda, ilk etapta Soma'daki Demir Export çalışanlarının aileleri ve kız çocuklarıyla buluştuk. Sürdürülebilir bir geleceğin temel yapı taşlarından biri olan nitelikli eğitim imkanı çerçevesinde tasarlanan projemizin gördüğü yoğun ilgi ve destekle, kapsamını geliştirerek, şimdi de Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulunda ve bölgedeki meslek liselerinde eğitim gören gençlerle bir araya geliyoruz. Burada en önemli destekçimiz KızCode çocukların hayatına dokunuyor. Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) sözcüklerinin baş harflerinden oluşan STEM son zamanlarda küresel olarak yaşanan dijital dönüşümü yakalayabilecek ve hatta yön verebilecek bireyler yetiştirilmesi için gereklilik arz eden bir beceri. Toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle 'Hayallerimizi Kodluyoruz' Projemizin bir ayağını kodlama eğitimi olarak şekillendirmemizin de temel sebebi budur. Projemizin bu derece benimsenmesinden ve yaygınlaşmasından çok mutluyuz. Demir Export ailemizin ardından şimdi de gençlerimiz KızCode'lu olacak. Dokunduğumuz her genç ile toplumun bütününe umut vermeyi, hedeflerimizi ve performansımızı yükseltirken, toplumu da desteklemeyi ve geliştirmeyi benimsedik” sözleriyle anlattı.