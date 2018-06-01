Somalılar Özkan’ı vekil olarak görmek istiyor

AK Parti Manisa Milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Manisa’nın Soma ilçesinde sivil toplum örgütleri ile esnafları ziyaret ederek iftar programında öğrenci evine konuk oldu.

İlk olarak Soma Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden AK Parti Manisa Milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan’a, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy ve partililer de eşlik etti.

Soma OSB’de 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanacak

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan ve yönetiminin kapıda karşıladığı Özkan, yeni göreve gelen oda yönetimini tebrik ederek başladığı konuşmasında Soma’nın yıllardır özlemini çektiği organize sanayi bölgesi konusunda çalışmaların bir an önce biteceğini söyledi. Kamulaştırması tamamlanan altyapı çalışmalarının da bir an önce başlayacağını belirten Özkan, "Hükümetimizin büyük önem gösterdiği Soma’da Organize Sanayi Bölgesi(OSB)’nde büyük yol alındı. Soma OSB tamamlandığında 2 binin üzerinde kişiye istihdam kapısı olacak. Soma OSB’ye, bölgedeki Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde yatırım teşviki açısından cazip olmasından dolayı çok talep var" dedi.

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan ise AK Partili Mehmet Ali Özkan’a 24 Haziran seçimlerinde başarı dileklerini ileterek, "Soma Organize Sanayi Bölgemizin altyapı çalışmaları başlayacak. Firmaların buraya yoğun bir ilgisi söz konusu. Bu da bizi memnun ediyor. OSB tamamlandığında 2 binin üzerinde çalışan istihdam edilecek. Öte yandan açılan yeni maden sahalarıyla önümüzdeki süreçte Soma’ya en az 60 bin kişilik bir göç söz konusu. Bu açıdan özellikle takibi açısından parti farketmeksizin Soma’dan bir milletvekili çıkması çok önemli. Bu Soma’nın elini güçlendirecektir. İnşallah hayırlısı olur." diye konuştu.

Maden İş Sendikası Şubelerini ziyaret etti

Özkan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın Soma’daki şubelerini de ziyaret etti. Özkan burada Ege Bölgesi Şube Başkanı Recep Satır ve yönetimi, 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır ve yönetimi ile Soma Şubesi Başkanı Şevket Şahin ve yönetimi tarafından karşılandı. Özkan Somalıların yüzde 80’inin maden ya da enerji kollarına bağlı olarak faaliyet gösteren işyerlerinde çalıştığını vurguladı. Maden İş Sendikası yöneticilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Mehmet Ali Özkan 24 Haziran seçimlerinde desteklerini beklediklerini ifade etti. Maden İş Sendikası yöneticileri ise Soma’da yıllardır milletvekili özlemi çekildiğine vurgu yaparak, bu dönem AK Parti’nin seçilebilir bir sıradan Soma’ya şans verdiğini hatırlatarak 24 Haziran seçimlerinde Mehmet Ali Özkan’a başarılar diledi.

Ziyaretler sonrasında Nazım Usuloğlu Caddesi, Hürriyet Bulvarı ve Yeni Çarşı esnaflarını da ziyaret ederek hasbihal eden Özkan, 24 Haziran seçimlerinde desteklerini talep etti.

İftarda öğrenci evine konuk oldu

AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özkan iftarda ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören üniversite öğrencileri Yusuf Böyük ile Mehmet Şahbaz’ın evinde iftar sofrasına konuk oldu. İftara AK Parti Soma Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Süleyman Allı da katıldı.

Gençlerin iyi bir eğitim alarak yetişmesinin ülkemiz adına yapılan en güzel yatırım olduğunu ifade eden Özkan, AK Parti hükümetlerinin Türkiye’yi daha da büyütecek ve yeni hedeflere götürecek gençlere büyük önem verdiğini vurguladı.