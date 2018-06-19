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19 Haziran 2018 17:57

Soma’nın 8 buçuk milyonluk yağmur suyu yatırımı tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçe merkezinde yaşanan yağmur suyu baskınları sona erdirmek amacıyla 8 buçuk milyon TL maliyetle hayata geçirdiği 7 buçuk kilometrelik yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Soma’nın 8 buçuk milyonluk yağmur suyu yatırımı tamamlandı

19 Haziran 2018 17:57


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesindeki altyapı sıkıntılarını bir bir ortadan kaldırarak vatandaşlara rahat bir nefes aldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, ilçe merkezlerinde yaşanan yağmursuyu sorununa çözüm üretmek için de yoğun mesai harcıyor. MASKİ’nin bu amaçla Soma ilçesinde yürüttüğü 7 buçuk kilometrelik yağmursuyu kuşaklama çalışması da tamamlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen ve 8 buçuk milyon Türk lirası maliyetle hayata geçirilen proje sayesinde, esnaf ve vatandaşın yağmursuyu çilesine son verecek önemli bir hizmete daha imza atıldı.


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Somalı hemşerilerimizi önemli bir sıkıntıdan kurtarmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz büyük altyapı hamlemizi tamamlamış olmanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, idare olarak köklü sorunlara yönelik geliştirdiğimiz projelerle vatandaşlarımızın refahına yönelik yatırım yapıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den aldığımız güç ve kendisinin çok kıymetli destekleri ile 17 ilçemizin tamamında bu gibi projelerimizi başarıyla sürdürüyoruz. Soma halkımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.




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