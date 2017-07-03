Soma’nın su problemi sona erecek

Hamidiye Mahallesinde yapılan çalışmayı MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Soma ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacını gidermek için önemli bir projeye daha imza atıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçenin Hamidiye Mahallesinde içme suyu deposu yenilenerek, 4 bin 300 metre de terfi hattı döşenecek.3 adet motopompun yenileneceği projede su basma kapasitesi de artırılacak. Ayrıca Hamidiye içme suyu deposuna ek olarak iki tahliye ve bir vantuz odası imal edilecek. 3 milyon TL yatırım bedeli ile yapılan çalışma ile ilçe merkezinin su sıkıntısı ortadan kaldırılacak. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay da büyük bir titizlik içerisinde yürütülen çalışmayı yerinde inceledi. Aslay’a, İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinasyon İşleri Şube Müdürü İbrahim Yıldırım, MASKİ İlçe Şefi Sıtkı Konyalı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Uğur Topkaya eşlik etti.

İlçe merkezine ulaşan suyun miktarı artıyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Soma ilçe merkezinin içme suyu sıkıntısına son verecek olan çalışmayı inceleyerek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda il genelinde vatandaşın yaşadığı sıkıntılara çözüm olacak projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Bu noktadan hareketle Soma ilçe merkezinin artan içme suyu ihtiyacına 3 milyon TL’lik yatırımımız ile son vereceğiz. İlçede Hamidiye Mahallesinde yer alan depoyu yenileyerek, yapacağımız ek binalarla revizesini sağlayacağız. Döşemeye başladığımız terfi hattı ile de depodaki suyu ilçe merkezine taşıyacağız. Bu sayede ilçe merkezine ulaşan suyun miktarını da büyük oranda artırarak ilçemizdeki su sıkıntısını çözeceğiz. İlçe merkezinin artış gösteren nüfusuna göre yeniden dizayn edilecek sistemler sayesinde uzun yıllar su sıkıntı yaşanmamasını planlıyoruz” dedi.