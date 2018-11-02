Soma'ya 2 milyon liralık spor yatırımı

Manisa'nın Soma ilçesine 2 milyon TL'lik yatırımla inşa edilecek olan spor salonu ve halı sahanın yapım protokolü, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un katılımıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığında imzalandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmüş, Manisa ve Soma ilçesinin bu alandaki eksiklerini dile getirmişti. Görüşme sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Soma'ya gelerek yerinde incelemelerde bulunmuştu. Yoğun çalışmalar ve temaslar sonucunda, Soma Belediyesi ile Spor Toto Başkanlığı arasında ilçeye yapılacak 2 milyon TL yatırım maliyetli spor salonu ve halı saha için protokol imzalandı. Yatırımın tamamını Spor Toto Başkanlığının üstlendiği protokol imza törenine, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup birlikte katıldı. Milletvekili Özkan, tamamlandığında tüm halkın kullanımına açık olacak tesislerin hem Manisa hem de Soma halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Özkan, “Protokolü imzalanan yatırımlar için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilatı Başkanımız Bünyamin Bozgeyik olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tesisler inşallah en kısa zamanda tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak. Manisa ve ilçelerinin ihtiyaçlarının farkındayız. Önümüzdeki dönemde halkımızın ihtiyaç duyduğu yatırımlar artarak devam edecek. Bizler de planlanan bu yatırımların sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.