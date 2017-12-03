Soma’ya 6 buçuk milyon liralık yatırım

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yağmursuyu sıkıntılarına son vermek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, Soma’da inşa edilecek prestij caddeleri için 2 buçuk kilometrelik yağmursuyu hattı döşeme çalışmasını tamamlayan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri, ikinci etap çalışmasına başladı. Yağmursuları nedeniyle oluşabilecek kötü manzaralara son vermek için kuşaklama çalışmasına geçildi. 6 buçuk milyon TL yatırım bedeli ile 5 kilometre uzunluğunda döşenecek hat, ilçe merkezinde yılların sorununa son verecek. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay da çalışmaları yerinde inceledi. Aslay’a; Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinasyon İşleri Şube Müdürü İbrahim Yıldırım, MASKİ İlçe Şefi Sıtkı Konyalı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Uğur Topkaya ve teknik personel eşlik etti. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Yatırımlarımızda hız kesmiyoruz. Soma ilçe merkezini yağmursuyu sıkıntısından kurtaracak projemizin ikinci etabına başladık. Kuşaklama çalışması yaptığımız yağmursuyu hattı projemiz vatandaşlarımızın uzun yıllardır yaşadığı sıkıntılara son verecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ile 17 ilçesiyle gelişen bir Manisa inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İkinci etap çalışmamız da tamamlanınca hemşerilerimizin yaşadığı büyük bir sıkıntıya daha son vereceğiz” dedi.