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10 Temmuz 2017 12:39

Soma’ya 7 bin 333 metrekarelik yağmur suyu hattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma’yı su baskınlarından kurtarmak amacıyla kentin çevresine kuşaklama yaparak 7 bin 333 metre yağmur suyu hattı döşeyecek.

Soma’ya 7 bin 333 metrekarelik yağmur suyu hattı

10 Temmuz 2017 12:39


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına sağlıklı altyapılar inşa etmeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçe merkezindeki caddelerde ve Turgutalp Mahallesi’nde 7 bin 333 metrelik yağmur suyu hattı çalışmasını hayata geçirecek. Projeler Dairesi Başkanlığınca ele alınan yağmur suyu hattı projesi son aşamasına gelmiş olup, projelerin bitimine müteakip inşaat çalışmalarına başlanacak. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinasyon İşleri Şube Müdürü İbrahim Yıldırım ile birlikte hat döşenecek caddelerde incelemelerde bulundu. MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçe merkezinde bulunan Muzaffer Tezcan, 13 Eylül, Atatürk, Kenan Evren, Mehmet Akif, Adalet, Fatih ve Bağlar Caddeleri ile Turgutalp Mahallesi’ne kuşaklama yaparak yağmur suyu hattı döşeyecek. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Soma ilçe merkezindeki caddelerde ve Turgutalp Mahallesi’nde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını belirtti. Aslay, “İl genelinde vatandaşlarımızın yağmur sularından etkilenerek can ve mal kaybı yaşamaması için yağmur suyu hatları inşa ediyoruz. Soma ilçemizde de özellikle kış aylarında Yunt Dağı’ndan gelen yağmur suları su taşkınlarına neden oluyor. Bu sorunu ilçemize yağmur suyu hattı döşeyerek ortadan kaldıracağız. Soma’da yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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