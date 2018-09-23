Soma'ya 7 bin 500 tonluk içme suyu deposu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçe merkezine sıfırdan bir içme suyu deposu kazandırıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında 7 bin 500 tonluk içme suyu deposu inşa ediliyor. 6 buçuk milyon TL yatırım bedeli ile inşa edilmeye başlanan içme suyu deposunda çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışma tamamlandığında ilçe merkezi modern ve daha sağlıklı bir içme suyu deposuna kavuşacak.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, idare olarak Manisalılara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade ederek, “İl genelinde hayat verdiğimiz projeler ile hemşerilerimize yıllardır bekledikleri hizmetleri sunuyoruz. İlçe merkezlerimiz ve mahallelerimizde yaptığımız işler, ilimizin geleceği için attığımız adımlar arasında yer alıyor. Soma ilçe merkezimize de daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanılacak bir içme suyu deposu kazandırmak için başladığımız çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. 7 bin 500 tonluk içme suyu deposuna 6 buçuk milyon TL yatırım yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il genelindeki yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.