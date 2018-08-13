Soma’ya 7 bin 500 tonluk su deposu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hazırladığı projelerle Manisalıların yaşam standartlarını yükseltiyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde büyük bir proje daha hayata geçiriliyor. İlçe merkezine daha sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz sistemlerle su ulaştırmak için 7 bin 500 tonluk içme suyu deposunda inşaat çalışmaları başladı. 6 buçuk milyon TL’lik yatırım tamamlanınca ilçe merkezinde ikamet eden vatandaşlara modern sistemler üzerinde içme suyu temin edilecek. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, idare olarak çağdaş hizmetleri Manisalıların hizmetine sunmak için çalıştıklarını ifade ederek, “17 ilçede tam anlamıyla bir dönüşümü yaşatmak için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İl genelinde hayat verdiğimiz projeler ile hemşerilerimiz birer birer hak ettikleri hizmetlere kavuşuyor. İlçe merkezleri ve mahallelerdeki yaptığımız işler, Manisalıların refah seviyesini hep bir üst noktaya taşımak için vücut buluyor. Soma ilçe merkezinde de daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanılacak olan bir içme suyu deposu için çalışmalarımıza başladık. 7 bin 500 tonluk içme suyu deposuna 6 buçuk milyon TL yatırım yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda il genelindeki yatırımlarımız katlanarak büyüyecek” dedi.

Öte yandan MASKİ tarafından Alaşehir’in Caberburhan Mahallesi’ndeki mezarlığa içme suyu şebekesi döşendi. MASKİ ekipleri, eski ve yıpranmış olan şebeke hattını yenileyerek mezarlık içerisinde çeşmelerden vatandaşlara kesintisiz su kullanma imkanını sağladı.

Ayrıca MASKİ ekipleri, Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ndeki terfi hattı çalışmalarına da başladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen iş kapsamında, mahallenin sondajından içme suyu deposuna giden eski hat yenilenerek 3 kilometre uzunluğunda modern ve sağlıklı terfi hattı döşeniyor.

Salihli ilçesine bağlı Keli Mahallesi’nde de içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmasına başlandı. MASKİ ekipleri tarafından yapılan bin 100 metrelik yeni hat sayesinde, vatandaşların su ihtiyacı karşılanmış olacak.