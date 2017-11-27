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27 Kasım 2017 17:08

Soma’ya kesintisiz içme suyu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine içme suyu temin eden toplama merkezindeki motopomp ve elektrik panolarını yenileyerek ilçeye daha kesintisiz içme suyu sağladı.

Soma’ya kesintisiz içme suyu

27 Kasım 2017 17:08


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki içme suyu tesislerindeki bakım onarımlarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Soma ilçesine içme suyu sağlayan toplama merkezinde yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yatırım ve İnşaat Dairesi ile Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlıklarınca, tesiste mevcut bulunan 4 adet yatay milli motopompa alternatif olarak, 3 adet yeni ve dikey milli motopomp daha eklendi. Tesisin çalışmasında hiçbir duraksama ya da kesintisi olmaksızın tamamlanan çalışma sayesinde, herhangi bir sorun meydana gelmesi halinde yedek motopompların devreye girmesi sağlanarak su kesintisi yaşanması önlenecek.


Tesiste yürütülen bakım onarım ve revizyonlar kapsamında ayrıca, eski elektrik panoları da yenilendi. Montajı yapılan yeni nesil frekans invertör sistemine sahip panolarla, basınç problemlerinin önüne geçilmesinin yanı sıra, enerjiden de önemli ölçüde tasarruf sağlanacak.




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