Son bir yılda aynı evden 29 kamyon çöp çıkarıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde belediye ekipleri tarafından 2017 yılının Eylül ayında 14 kamyon, 2018 yılı Haziran ayında da 10 kamyon çöp çıkarılarak temizlenen çöp ev için gelen bir ihbarı değerlendirerek giden ekipler, aynı evden bu sefer 5 kamyon çöp çıkardı.

Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zaferiye Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine gittikleri Makbule D.'nin (80) evinde yine çöp yığınlarıyla karşılaştı. Daha önce 2017 yılının Eylül ayında 14 kamyon, 2018 Haziran'da ise 10 kamyon çöp çıkarılan aynı ev hakkında gelen şikayetleri değerlendiren Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kula Kaymakamlığından alınan özel izinle; Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kula Sağlık Grup Başkanlığı ile birlikte çöp evde temizlik çalışmaları başlattı.

Evsel atık, çöp, karton kutu, plastik ve teneke kutularının dışarı çıkarılması ve temizlenmesi için belediye ekipleri uzun süre çalıştı. Ekipler, titiz çalışma sonunda evden 5 kamyon çöp çıkardı. Geçmiş yıllarda da defalarca temizlenen evde belediye ekipleri tarafından boşaltılan çöpler, kamyona doldurularak götürüldü. Çöplerin çıkarılmasının ardından ekipler kullanılabilir hale gelen evi mikrop ve haşerelere karşı ilaçlayarak dezenfekte etti.