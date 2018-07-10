MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci’nin Çandır Mahallesi’nde inşa ettiği yağmursuyu hattı sayesinde mahalleliyi yağışlı havalarda yaşanan su birikintisinden kurtarırken Sarıgöl ilçesine bağlı Konak Mahallesi Karanfil Sokak’taki kanalizasyon hattında sürekli arıza yaşanması üzerine hattın sorunlu bölümünü yeniledi.

Çandır Mahallesi’ne yağmur suyu hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçirdiği çalışmalarla vatandaşların altyapı sorunlarını çözüme ulaştırmaya devam ederken, Demirci ilçesine bağlı Çandır Mahallesi’nde yağışlı havalarda yaşanan su birikintisi sıkıntısını da ortadan kaldırdı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan çalışmayla sorunlu bölgeye yağmursuyu hattı döşenerek, ızgaraların montajı gerçekleştirildi. Bu sayede yağmursularının inşa edilen hat içerisinden sağlıklı şekilde geçmesi sağlanarak, günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin önüne geçildi.

Çandır Mahalle Muhtarı Selahattin Kökkaya, “MASKİ, mahallemizde yağmursuyu hattı döşenmesi için çalışma gerçekleştirdi. Yağışlı havalarda epey sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi bu sıkıntımıza son verildi. MASKİ, sorumluluğunu yerine getiriyor. Hizmetlerden çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, mahalleli olarak selamlarımızı iletiyoruz" dedi.

Konak Mahallesi’nin kanalizasyon sorununa çözüm

MASKİ ekipleri, Sarıgöl ilçesine bağlı Konak Mahallesi Karanfil Sokak’taki kanalizasyon problemini de çözüme kavuşturdu. Mahalledeki mevcut kanalizasyon şebekesinin sorunlu kısmı MASKİ ekipleri tarafından yenilendi. Döşenen yeni hat sayesinde mahalle sakinlerinin eski hattan dolayı yaşadıkları mağduriyet ortadan kaldırıldı. MASKİ İlçe Şefi Veli Toktaş ile Konak Mahalle Muhtarı Ali Eşbah çalışmayı yakından takip etti.

Konak Muhtarı Ali Eşbah, “Mahallemizin bir bölümünde kanalizasyon sorunu yaşıyorduk. Sık sık arızalara neden olan kanalizasyon hattımız, MASKİ tarafından yenilendi. Biz, sıkıntılarımızı dile getirmeden MASKİ yetkilileri çalışmalara başlamış oluyor. MASKİ, adeta vatandaşın sesi oldu. Yapılan hizmetlerin hepsi için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz” diye konuştu.