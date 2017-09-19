Sorunlara hızlı çözüm için mahalle ziyaretleri yapıyorlar

Toplantıda; MASKİ’nin, Saruhanlı’da hayata geçirdiği projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde yaşayan vatandaşların daha kaliteli bir yaşam sürdürmeleri için yatırımlarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Şehnaz Başaran, Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi’nde mahalle sakinleri ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlarla buluştu. Genel Müdür Yardımcısı Bilgen ve Başaran, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Saruhanlı ilçe merkezi ve mahallelerinde hayata geçirdiği ve önümüzdeki yıllarda planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlarla istişarelerde bulunan Bilgen ve Başaran’a; Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hakan Ulak ve MASKİ Saruhanlı İlçe Şefi Serdar Özgedik de eşlik etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, mahalleleri düzenli aralıklarla ziyaret ederek vatandaşların dilek, öneri ve şikayetlerine daha hızlı çözümler ürettiklerini söyledi. Bilgen, “Saruhanlı ilçemizin İshakçelebi Mahallesi’nde çevre mahallelerden de gelen vatandaşlarımızla bir araya geldik. Kendilerine yaptığımız ve planladığımız yatırımlar hakkında bilgiler verdik. Bu tür ziyaretler ile vatandaşlarımızın sorunlarına daha çabuk çözüm bulabiliyoruz. Bizlere gösterdikleri ilgiden dolayı herkese teşekkür ederim” dedi.