Sosyal doku ekibi vatandaşları dinliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Akhisar ilçesi Sarıçalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bire bir görüşmeler yapan sosyal doku ekibini ziyaret etti.

Manisa'nın 17 ilçesinde hizmetlerini hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü hizmet ve yatırımların yanında vatandaşların istek ve taleplerini öğrenmek ve yatırım programını bu yönde belirlemek amacıyla sosyal doku ekibi ile birlikte vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, anket çalışmasına tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da bu kapsamda Akhisar ilçesi Sarıçalı Mahallesi'nde çalışan sosyal doku ekibini ziyaret etti. Ustamehmetoğlu'na, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Harun Yıldız da eşlik ederek çalışmaları yerinde takip etti. Ustamehmetoğlu, ziyaretinde, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün selamlarını sizlere getirdik. Onun adına ekibimizle birlikte, vatandaşların istek ve beklentilerini öğrenmek ve bu beklentiler karşılığında yapacağımız hizmetleri planlamak için sahadayız. Tüm vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın görüş ve değerlendirmelerini alıyoruz. Aldığımız bilgiler kapsamında yatırımlarımızı planlıyoruz” dedi.