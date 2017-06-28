Spil Dağı bayram boyunca 20 bin kişi ağırladı

Faaliyete geçtiği günden bu yana Manisa ve çevre illerdeki vatandaşların yoğun ilgisini almayı başaran Şehzadeler Belediyesi Spil Orman Köşkleri, Ramazan Bayramında da vatandaşların gözdesi oldu. 4 günlük bayram tatili süresinde vatandaşların Orman Köşklerine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Manisa’mızın marka değerlerinden biri olan Spil Dağı Milli Parkımız halkımızın yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı süresince hem Manisa’dan hem de Türkiye’nin çeşitli illerinden talep alan Spil Orman Köşklerimiz yüzde 85 doluluk oranıyla vatandaşlarımıza güzel bir bayram yaşattı. 4 günlük bayram tatilini sakin ve serin bir yerde geçirmek isteyen vatandaşlarımız Spil Orman Köşklerine akın etmişlerdir. Bunun yanı sıra günü birlik piknik yapmak içinde yaklaşık 20 bin vatandaşımız Spil Dağı Milli Parkında buluştu. Şuan iti barı ile yapımı devam eden diğer tesislerle birlikte Spil Dağı Milli Parkı Türkiye’ de ve Dünya’ da bir marka haline dönüşmeye devam edecektir” dedi.