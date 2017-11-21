Spil Dağı beyaz gelinliğe büründü

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü. Bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nda gece saatlerinde yağan kar sonrasında dağ beyaza büründü. Gece yağan karın ardından Spil Milli Parkı’nda sabah saatlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Spil Dağı Milli Parkı’nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı ise -3 dereceye kadar düştü. Kar keyfini yaşamak isteyenler kartopu oynarken, şehre dönüşte ise araçların üzerini kardan adamlarla süsledi.

Öte yandan, Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi’nde de etkili olan yağışla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi de alarma geçti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş makineleriyle yolların kapanmaması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuzdaydı. Gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar görev başında olan ekipler, yolların açık kalmasını sağladı. İlçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Manisa Büyükşehir Belediyesinin sık sık kontrollerini sürdüreceği belirtildi.