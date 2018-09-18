Spil Dağı Milli Parkı ziyaretçi rekoruna koşuyor

Türkiye'de bulunan 43 milli park arasında önemli bir konuma sahip 6 bin 801 hektar büyüklüğünde, bin 510 metre yüksekliğindeki, yılkı atları ve laleleriyle ünlü Spil Dağı Milli Parkı, ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı, ormanla bütünleşen kır evleri, endemik bitki türleri, lalesi ve yılkı atları ile ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte günübirlik tatilciler soluğu Spil Dağı Milli Parkı'nda almaya devam ediyor. 6 bin 801 hektar büyüklüğünde, bin 510 metre yüksekliğindeki park, kış aylarında karın keyfini, yaz aylarında ise serinlemek isteyenlerin vazgeçilmez mekanı oldu. Geçtiğimiz yıl 173 bin kişinin ziyaret ettiği milli parkı, her ay ortalama 13 bin kişi ziyaret ediyor.

Yaz ayların boyunca milli parka çıktığını belirten vatandaşlardan Mustafa Karataş, "Manisa merkeze göre, burası serin oluyor. Çok güzel, vakit buldukça ailemle buradayım” dedi.

Turgay Güner de Manisa'nın sıcak havasından milli parka kaçtığını ifade etti. Güner, temiz havanın kendilerine huzur verdiğini de sözlerine ekledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, yaptığı açıklamayla milli parkı 2018 yılında içerisinde ihale ettiklerini ve milli parkın gelişmesi açısından çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Gençoğlu, şöyle devam etti:

"Spil Dağı Milli Parkımız ülkemizin 43 milli parkı arasında önemli bir yere sahip parkımızdır. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü bölgesindeki 4 parkın en önemlisidir. 6 bin 801 hektar büyüklüğünde olan milli park, Gediz Ovası'nın 37 metre yüksekliğinden başlayıp bin 510 metre yüksekliğe kadar çıkabilen içerisinde endemik bitki türleri, Manisa lalesi, yılkı atları, karaçam ve kızılçam ormanları ile kaplı, içerisinde domuz, tilki, çakal gibi yaban hayvanlarını barındıran önemli bir parkımızdır. İlk planları 1970 yılında yapıldı ama 2018 yılında çağımızın ihtiyaçlarını gören yeni gelişme planlarını ihale yaptık. Parkımızı revize ediyoruz.”

"İzmirlilere de hitap ediyor”

Gençoğlu, milli parkı ziyaret eden vatandaşlara çöp uyarısında bulunarak, “Milli parkımız hem Manisa hem de İzmir iline hitap etmesi dolayısıyla çok yoğun bir ziyaretçi akınına uğramaktadır. 2017 yılında 173 bin ziyaretçimiz milli parkı ziyaret etmiştir. Ayda ortalama 13 bin kişi milli parkı ziyaret etmektedir. sağlık oteli ve teleferik inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte daha fazla ziyaretçi ağırlayacağız. Milli parkımız içerisinde kır evlerimiz, festival, oyun alanları, çocuk parkları ile çok geniş bir yelpazeye ulaşmaktadır. İnsanlarımızın en çok tercih ettiği, temiz havası, bol oksijeni ve yemyeşil bir doğası ile park, Manisa'nın bir değeridir. Öncelikle tüm halkımızı buraya bekliyoruz. İnsanlarımızın parkımızdan rahat istifade edebilmesi için bütün alt yapılar oluşturuldu. 24 saat personelimiz hizmet vermektedir. Milli parkımıza gelen insanlarımızdan bizim en çok istediğimiz çevre temizliğine dikkat etmeleridir. Nasıl bulmuşlarsa öyle bırakmaları, çöplerini sahaya gelişigüzel bırakmamalarını istiyoruz. Milli parkımızı hep birlikte temiz tutarak gelecek nesillere aktaracağız. Tüm halkımızı milli parkımızı görmeye davet ediyorum” diye konuştu.