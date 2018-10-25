Spil Dağı'na Ekim ayında kar düştü

Manisa'nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı'na Ekim ayında kar yağdı. Şehir merkezinde hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düşerken, karla buluşan Spil Dağı'nda kart postallık görüntüler oluştu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı'na Ekim ayında kar düştü. Bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda sabah karşı yağan kar sonrasında dağın bazı kesimleri beyaza büründü. Beyazla buluşan milli parkta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı ise eksi 3 dereceye kadar düştü. Ekim ayında dağın yüksek kesimlerinde kar manzarasını gören Manisalılar şaşkınlık yaşadı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre bir anda düşen hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başına kadar tekrar artacağı belirtildi.