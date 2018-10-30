Spil Dağı'nda mahsur kalan öğrenciler 6 saat sonra kurtarıldı

Manisa'da, doğa gezisi için sabah saatlerinde çıktıkları Spil Dağı'nda havanın kararmasıyla birlikte yollarını kaybeden 2 öğrenci, polis, AKUT ve AFAD ekiplerince yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Manisa Anadolu Lisesi öğrencileri Burak Çağlar ve Alper Yasin Oyen, Şehzadeler İlçesi Ağlayan Kaya mevkiinden sabah 09:00 sıralarında gezi amaçlı Spil Dağı'na çıktı. Havanın kararmasıyla panik yapan öğrenciler, inmek isterken yollarını kaybetti. Saat 19.00 sıralarında durumu polis ekiplerine bildiren öğrenciler için polis, AKUT ve AFAD ekipleri harekete geçti. Bölgeye hareket eden ekipler, öğrencilerden cep telefonlarından bulundukları yerin konumunu atmalarını istedi. Atılan konum üzerine AKUT ve AFAD ekipleri bölgeye en yakın olan Spil Dağı Kır Kahvesi mevkiinden çıkarak öğrencilerin izini aradı. Bulunan öğrenciler, 6 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden indirildi.

Öğrenciler, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Arama Kurtarma Derneği Manisa Şubesi Ekip Lideri Hakan Özcan yaptıkları çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Özcan, şöyle konuştu: “Öğrencilerimizin mahsur kalma ihbarı bize düştükten hemen sonra harekete geçtik. Arkadaşlara ulaşmamız 4 saat sürdü. Spil Dağı'nda Şelale mevkiinin biraz üstünde arkadaşlarımıza ulaştık. Havanın kararması onları biraz paniğe sevk etmiş. Yoksa durumları gayet iyi. Fiziksel anlamda da bir sıkıntıları yok çok şükür. Olayın güzel tarafı, yanlarında telefonlarının ve şarjlarının olması diye konuştu.