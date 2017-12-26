Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 14:53

Spil Mahallesine 2 yeni oyun parkı

Yunusemre Belediyesi, Spil Mahallesinde iki alana çocuk oyun grubu kurdu.

Spil Mahallesine 2 yeni oyun parkı

26 Aralık 2017 14:53


Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Spil Mahallesi’nde 4329 ile 4360 sokakta çocuk oyun grubu yapımı gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca oyun gruplarının konuşlandırdığı alanda çevre düzenleme çalışmasına devam ediyor. Oyun gruplarının alana konuşlandırması ile sevinçten havalara uçan çocuklar, yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti. Spil Mahalle Muhtarı Şakir Kaya yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, “Mahallemizde park yoktu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz mahallemizde bulunan 4360 Sokak ile muhtarlık binamızın yan tarafında bulunan 4329 sokakta park yaptılar. Çocuklarımız bu parklarda çok eğleniyorlar. Yunusemre Belediyesi’nin mahallemizde yaptığı hizmetlerden memnunuz. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye yapılan hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç