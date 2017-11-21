Spil Milli Parkı’ndan kar manzaraları

Buzlanan yollarda bazı araçlar hareket etmekte zorlanırken, duyarlı vatandaşlar da dağdaki hayvanlara yiyecek taşıdı.

Mevsimin ilk kar yağışının dün gece saatlerinde başladığı Manisa’nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı beyaz gelinliğe büründü. Gece boyunca yağan kar eşsiz görüntülerin oluşmasını sağlarken, yolların buzlanması sonucu bazı araçlar yolda gitmekte zorlandı. Spil’in zirvesinde kar yağdığını gören Manisa ve İzmirliler ise mevsimin ilk karını görebilmek için çıktıkları zirvede o anları fotoğraf makineleriyle görüntüledi. Manisalı hayvansever vatandaşlar da soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yiyecek taşıyarak elleriyle hayvanları besledi.

Spil Milli Parkı’ndaki Orman Köşklerine doğum gününü kutlamak için İzmir’den gelen öğrenci Tolga Ünlü, kendisi için de kar yağışının sürpriz olduğunu belirterek, "Yılın ilk karının doğum günümde yağması beni çok duygulandırdı, mutluyum. Yollar kapanmasaydı keşke daha iyi olabilirdi. Kar lastiği de taktırmamıştık. Hazırlıksız yakalandık. Yinede bu manzaranın keyfi her şeye değer. Gece kar yağarken dışarı çıkmak istedik, çok soğuktu. Yabani hayvanlar ile karşılaştık. Ben aslen Mersinliyim. Böyle kara pek alışık değiliz" dedi.

Bir diğer üniversite öğrencisi Alev Türkyılmaz ise Bursalı olduğunu belirterek, kar manzarasına Uludağ’dan alışık olduğunu söyledi. İzmir’de okuduğu 4 yıl boyunca kara hasret kaldığını vurgulayan Türkyılmaz, Spil’de kar yağışına denk gelmesinin kendisini çok sevindirdiğini belirtti. Türkyılmaz, "Arkadaşımıza çok güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Şimdi yollar kapalı, yolların açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Spil Dağı’nda bulunan Orman Köşklerinin işletmecisi Yoldaş Akdeniz de kar yağışının bereket getirmesini dileyerek, Manisa ve İzmirlileri kar manzarasını izlemek için Spil’e davet etti. Yoldaş, "Kar yağışı dün akşam başladı. İlk başta sulu olarak yağıyordu ancak geç saatlere doğru etkisini arttırdı. Şu anda Spil’in en yüksek noktasında 20 santime yakın bir kar birikintisi oluştu" ifadelerini kullandı.