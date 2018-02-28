Spil’in deresi temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’yı daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir şehir haline getirmeye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesi’nde bulunan derede başlattığı bin 100 metrelik temizlik işlemini tamamladı. Çalışma ile derede yağışlı havalarda oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçildi. Ayrıca kirlilikten kaynaklı haşerat ve kötü kokunun da önüne geçildi.

Spil Mahalle Muhtarı Şakir Kaya, “Mahallemizden geçen derede yağışlı havalarda su birikintileri meydana geliyordu. Temizlenmesi gerekiyordu. Sağ olsun MASKİ temizlik çalışmasını yaparak deremizi sağlıklı hale getirdi. Daha önce deremizde yapılan ıslah çalışması ve şimdi yapılan temizlik çalışması ile deremizin sorunu kalmadı. Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyemize ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.