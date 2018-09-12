Spor Akademisinin yaz dönemi sona erdi

Turgutlu Belediyesi, okulların yaz tatiline girmesiyle faaliyete geçirdiği Spor Akademisi'nde hedefi yakalayarak, çalışmaları sona erdirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ‘Spor ile Büyüyen Gençlik' projesinden yola çıkarak başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefleyen Turgutlu Belediyesi, yaz dönemi spor okulları kapsamında açtığı spor okullarını sona erdirdi. Rekor denilecek bir sayı ile bu yaz bin 700 öğrenci çeşitli branşlarda spor okullarından faydalanırken, Turgut Belediye Başkanı Turgay Şirin, öğrencilere katılım belgelerini vererek teşekkür etti. Amaçlarının başarılı,sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “Yaklaşık 3 ay önce faaliyete geçirdiğimiz 2018 yılı yaz dönemi spor okullarını artık sonlandırıyoruz. Basketbol, Futbol,Yüzme, Voleybol ve Hentbol gibi sporun değişik branşların açtığımız kurslarda bin 700 öğrencimiz faydalandı. Bu Manisa genelinde rekor denilebilecek bir rakamdır. Bu da gösteriyor ki geleceğimiz olan gençlerimiz, çocuklarımız sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilecektir. Öğrencilerimizi spor alanlarında buluşturmanın, onların zamanlarını verimli bir şekilde değenlerdirmelerini sağlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sporcu öğrencilerimizin yaşam boyu sportif faaliyetlerini sürdürmelerini adına çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Turgutlu Belediyesi spor akademisi kış dönemide yine faaliyet geçecek. Yaz kış demeden spor yapmak isteyen öğrencilerimiz yine bu kurslardan faydalanabilecek. Kursa kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizin Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurmaları yeterlidir. Ben bu vesileyle spor akademisine katılım gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyor, eğitim öğretim yılında başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.