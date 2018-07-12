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12 Temmuz 2018 17:03

Spor İl Müdürü Öztürk ve İl Müftüsü Cihan yaz okulu sporcularıyla buluştu

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okullarında sportif faaliyetlerinin yanı sıra Kur’an-i Kerim kursuna katılan öğrenci ve aileleriyle kahvaltıda buluştu.

Spor İl Müdürü Öztürk ve İl Müftüsü Cihan yaz okulu sporcularıyla buluştu

12 Temmuz 2018 17:03


Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa İl Müftülüğü arasında yapılan ortak protokol çerçevesinde yaz spor okullarına katılan öğrenciler, hem Kur’an-i Kerim öğreniyor hem de spor yapıyor. Kurslara katılan öğrenci ve aileleriyle kahvaltıda bir araya gelen Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, genç sporcu ve aileleriyle sohbet etti. Yaz kurslarına olan ilgiden memnun olduğunu ifade eden Öztürk, müdürlük olarak tüm gençlere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Öztürk, "Sporun yanı sıra il müftülüğümüzün katkılarıyla öğrencilerimize Kur’an Kursu açtık. Hocalarımız tarafından çocuklarımıza burada sporun yanında Kur’an-ı Kerim’i öğretiyoruz. Milli ve manevi değerleri güçlü dinine ve ailesine bağlı bir sporcu her dalda başarılı olacaktır. Hem bedenen hem ruhen sağlıklı nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.


İl Müftüsü Sinan Cihan ise "Gençlerimiz hep iyilik ve hep güzellikler peşinde olsunlar. Böyle güzel tesislerde çocuklarımız hem bedenen hem ruhen kendini güzelleştiriyor. Spor gençlerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve böyle bir organizasyona ev sahipliği yapan başta İl Müdürümüz Yunus Öztürk olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.




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