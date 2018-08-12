Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 0 - Altınordu: 0

Lig’in ilk hafta maçında sahasındaki zemin bakımı nedeniyle Spor Toto Akhisar Stadı’nda ağırladığı rakibi Altınordu ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
25. dakikada Altınordu atağında rakiplerinden sıyrılan Mehmet Murat’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
32. dakikada Oğulcan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kemal’in sert vuruşunda kaleci Vukovic son anda uzanarak meşin yuvarlağı elleriyle kontrol etti.
37. dakikada Muhammet Mert’in sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Kemal’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarıya gitti.
64. dakikada Balıkesirspor Baltok atağında Sedat’ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Beleck, meşin yuvarlağı hemen önündeki Muhammed Ali’ye bıraktı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda top kale direğinin hemen üstünden dışarıya çıktı.
90+1. dakikada Sedat’ın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Abdulkadir’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya gitti.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadı
Hakemler: Burak Şeker xx, Kemal Mavi xx, Ali Can Alp xx
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Cüneyt xx, Bülent xx, Okan xx, Cumali xx, Furkan xx (Uğur dk. 58 xx), Nizamettin xx (Muhammed Ali dk. 58 xx), Sedat xx, Otoo xx, Beleck xx(Abdulkadir dk. 84 xx), Oğuz xx
Yedekler: Asil Kaan, Mehmet, Foxi, Doğa
Teknik Direktör: Giray Bulak
Altınordu: Erce xx, Hasan xx, Sinan xx, Yusuf xx, Berkay xx, Oğulcan xx (Serdar dk. 84 xx), Muhammet Mert xx (David Kılınç dk. 67 xx), Anıl xx (Enes dk. 55 xx), Hüseyin xx, Mehmet Murat xx, Kemal xx
Yedekler: Erhan, Sefa, Ali, Recep
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Sarı kartlar: Cumali (Balıkesir Baltok), Kemal (Altınordu)