Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 0 - Osmanlıspor: 3

Lig’in 3. haftasında Balıkesirspor Baltok, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda Osmanlıspor’u konuk etti. Mücadele Başkent ekibinin 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar:

20. dakikada ceza sahasına gelen ortada Mertan’ın kafasından seken topa Beykan kafayı vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

21. dakikada kaleci Abdülaziz’in önde olduğunu gören Furkan’ın uzak mesafeden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

32. dakikada Oğuz Yılmaz ceza sahası içinde Regattin’i düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Regattin’in vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

47. dakikada Osmanlıspor bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Regattin, bir kez daha fileleri havalandırdı. 0-2

51. dakikada Beykan’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan’ın şutu dışarı çıktı.

66. dakikada Regattin’in pasında penaltı noktasındaki Furkan’ın şutu filelerle buluştu. 0-3

90. dakikada Regattin’in aşırtma vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Alper Çetin xx, İlker Takbak xx, Hakan Karabalcık xx

Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Uğur xx (Okan dk. 52 x), Oğuz xx, Cüneyt xx, Bülent xx, Cumali xx, Furkan xx (Beleck dk. 78 ?), Nizamettin xx, Otto xx (Foxi dk. 64 x), Sedat xx, Abdülkadir xx

Yedekler: Kaan, Doğa, Muhammet, Mehmet

Teknik Direktör: Giray Bulak

Osmanlıspor: Abdülaziz xx, Ndiaye xx, Anıl xx, Caner xx, Muhammed Bayır xx, Lembi xx (Oğuzhan dk. 82 ?), Tugay xx, Furkan xx (Hasan dk. 78 x), Beykan xx (Sinan dk. 72 x), Regattin xx, Mertan Caner xx

Yedekler: Eyüp, Ali Ülgen, Salih, Furkan Yaman

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Regattin (dk. 32 ve 47), Furkan (dk. 66) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Bülent (Balıkesirspor Baltok), Lembi, Furkan, Beykan, Tugay (Osmanlıspor)