Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 23:46

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 0 - Osmanlıspor: 3

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 0 - Osmanlıspor: 3

26 Ağustos 2018 23:46

Lig’in 3. haftasında Balıkesirspor Baltok, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda Osmanlıspor’u konuk etti. Mücadele Başkent ekibinin 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar:


20. dakikada ceza sahasına gelen ortada Mertan’ın kafasından seken topa Beykan kafayı vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.


21. dakikada kaleci Abdülaziz’in önde olduğunu gören Furkan’ın uzak mesafeden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


32. dakikada Oğuz Yılmaz ceza sahası içinde Regattin’i düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Regattin’in vuruşunda top ağlara gitti. 0-1


47. dakikada Osmanlıspor bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Regattin, bir kez daha fileleri havalandırdı. 0-2


51. dakikada Beykan’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan’ın şutu dışarı çıktı.


66. dakikada Regattin’in pasında penaltı noktasındaki Furkan’ın şutu filelerle buluştu. 0-3


90. dakikada Regattin’in aşırtma vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Alper Çetin xx, İlker Takbak xx, Hakan Karabalcık xx


Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Uğur xx (Okan dk. 52 x), Oğuz xx, Cüneyt xx, Bülent xx, Cumali xx, Furkan xx (Beleck dk. 78 ?), Nizamettin xx, Otto xx (Foxi dk. 64 x), Sedat xx, Abdülkadir xx


Yedekler: Kaan, Doğa, Muhammet, Mehmet


Teknik Direktör: Giray Bulak


Osmanlıspor: Abdülaziz xx, Ndiaye xx, Anıl xx, Caner xx, Muhammed Bayır xx, Lembi xx (Oğuzhan dk. 82 ?), Tugay xx, Furkan xx (Hasan dk. 78 x), Beykan xx (Sinan dk. 72 x), Regattin xx, Mertan Caner xx


Yedekler: Eyüp, Ali Ülgen, Salih, Furkan Yaman


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Goller: Regattin (dk. 32 ve 47), Furkan (dk. 66) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Bülent (Balıkesirspor Baltok), Lembi, Furkan, Beykan, Tugay (Osmanlıspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç