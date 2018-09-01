haftasında oynanan Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada ceza alanı içinde Güray Vural’ın şutunda top kalecide kaldı.
10. dakikada Ziya Erdal’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Kone’nin kafa vuruşunda kaleci Fatih meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
22. dakikada sol kanattan Rybalka’nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
31. dakikada Robinho’nun kendi yarı sahasından aldığı topla hızlı gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Robinho’nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi bekletmeden topu müsait durumdaki kale alanı önündeki Kone’ye aktardı. Kone’nin kontrol edemediği meşin yuvarlağı, Mustafa Yumlu’nun yerinde müdahalesiyle Akhisarsporlu oyuncular uzaklaştırdı.
36. dakikada Kone’nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Robinho’nun aşırtmak istediği meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Samet Çiçek xx, İbrahim Bozbey xx
Akhisarspor: Fatih Öztürk xx, Mustafa Yumlu xx, Caner Osmanpaşa xx, Kadir Keleş xx, Aykut Çeviker xx, Eray Ataseven xx, Güray Vural xx, Abdoul Sissoko xx, Josue xx, Elvis Manu xx, Adrien Regattin xx
Yedekler: Milan Lukac, Bora Körk, Bilal Kısa, Onur Ayık, Onurcan Güler, Serginho, Daniel Larsson
Teknik Direktör: Safet Susic
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Uğur Çiftçi xx, Carl Medjani xx, Douglas xx, David Braz xx, Ziya Erdal xx, Sergiy Rybalka xx, Hakan Arslan xx, Emre Kılınç xx, Arouna Kone xx, Robinho xx
Yedekler: Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Mattias Bjarsmyr, Paul Papp, Erdoğan Yeşilyurt, Aydın Karabulut, İlker Sayan, Cyriac
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Sarı kartlar: Emre Kılınç