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Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 6.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Emre'nin ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta gitti.


6. dakikada Serginho'nun uzun pasında ceza sahası içerisinde Vrsajevic kafayla topu daha müsait pozisyondaki arkadaşı Regattin'e çıkardı. Regattin'in şık rövaşata vuruşunda kaleci Muslera son anda uzanarak meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.


12. dakikada Manu'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Regattin sert şutunda, meşin yuvarlak savunmada Ozan'a çarparak filelere gitti. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Sissoko'nun pozisyonunun ofsayt olduğunu VAR sistemi ile belirleyerek golü iptal etti.


22. dakikada Güray'ın ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Manu ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


25. dakikada sol kanattan gelişen atakta Nagatomo'nun son çizgiden ceza sahası içerisine çevirdiği topu kontrol eden Rodrigues'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarıya gitti.


42. dakikada sağ köşe direğinin hemen yanından Sinan'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde Serginho'nun Serdar'a yaptığı müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi.


43. dakikada Rodrigues'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Fatih soluna gelen topa uzanarak, meşin yuvarlağı kornere çeldi.




Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam


Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa, Kadir, Eray, Sissoko, Serginho, Regattin, Güray, Manu


Yedekler: Bilal, Lukac, Larsson, Aykut, Barbosa, Onur, Onurcan, Dany, Josue, Bokila


Teknik Direktör: Cem Kavçak


Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, N'Diaye, Fernando, Emre, Rodrigues, Onyekuru, Sinan


Yedekler: İsmail, Maicon, Ahmet Çalık, Eren, Linnes, Donk, Ömer, Yunus, Muğdat, Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Sarı kartlar: N'Diaye (Galatasaray), Serginho, Güray (Akhisarspor)

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