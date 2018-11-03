Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
72. dakikada Eray'ın sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde topu kontrol eden Seleznyov'un rakiplerinden sıyrıldıktan sonra müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya gitti.
84. dakikada Regattin'in pasıyla sağ kanatta topa sahip olan Josue'nin rakip ceza sahasına ortaladığı topu Erzurumspor savunması uzaklaştırdı.
88. dakikada Regattin'in sağ kanattan ortasında arka direkte Seleznyov'un savunmaya rağmen kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Candaş Elbil
Akhisarspor: Fatih, Lopes, Mustafa (Eray dk. 61), Caner, Güray, Sissoko, Aykut, Onur (Manu dk. 73), Josue, Barbosa (Regattin dk. 64), Seleznyov
Yedekler: Lukac, Bora, Vrsajevic, Bilal, Onurcan, Larsson, Kadir
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Schwechlen, İbrahim, Scuk, Emrah (Tshabalala dk. 73), Taylan, Özer (Kone dk. 84), Munsy (Lennart dk. 46)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Khubulov, Tolga, Hakan Arslan, Osman
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Auremir (dk. 25) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Güray (dk. 38 pen.)
Sarı kartlar: Manu, Aykut (Akhisarspor), Lokman (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)