Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

haftasında Akhisarspor evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Robin Yalçın’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fatih topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlak direğe çarpıp tekrar Fatih’te kaldı.
54. dakikada Fink’in ortasında topla buluşan Aminu’nun sert vuruşunda top üst direkten geri geldi.
57. dakikada Güray’ın sağ kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Manu’nun gelişine şutu üst direğe çarptı.
66. dakikada Ömer Bayram’ın ceza sahası içine doldurduğu uzun topta Çaykur Rizesporlu oyuncular ofsayt gerekçesiyle bir an durdu. Topu önünde bulunan Mustafa Yumlu, kaleci Gökhan’ı geçip topu ağlara yolladı. 1-1
90. dakikada çalımlarla rakip ceza sahasına sokulan Manu’nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Gökhan gole izin vermedi.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Serkan Çınar xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx
Akhisarspor: Fatih xx, Ömer Bayram xx, Mustafa xx, Caner xx, Vrsajevic xx (Onur Ayık dk. 58 x), Sissoko xx, Bilal Kısa xx (Onurcan dk. 58 x), Manu xx, Sergio xx, Lopes x (Güray dk. 22 xx), Seleznov xx
Yedekler: Lukac, Aykut, Eray, Josue, Larsson, Bora, Kadir
Teknik Direktör: Safet Susic
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mehmet Uslu xx, Brabec xx, Fink xx, Saadane xx, Robin Yalçın xx, Musa Çağıran xx (Mustafa dk. 80 ?), Ali Çamdalı xx, Aminu Umar xx (Oğulcan dk. 80 ?), Muriqi xx, Samudio xx
Yedekler: Ujkani, Traore, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Süleyman, Orhan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Mustafa Yumlu (dk. 66) (Akhisarspor), Muriqi (dk. 28) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Seleznov (dk. 45) (Akhisarspor)
Sarı kart: Fink (Çaykur Rizespor)