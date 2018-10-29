Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 10.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Akhisarspor, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Akhisaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Barbosa'nın sol kanattan ortaladığı topu Göztepe savunması uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Josue'nin önünde kaldı. Josue'nin ayak dışı sert şutunda top filelerle buluştu. 1-0
20. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Barbosa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
22. dakikada Borges'in savunma arkasına attığı ara pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Jerome'nin dar açıdan sert vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
38. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında müsait pozisyonda iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok
Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa, Güray, Aykut, Sissoko, Barbosa, Josue, Onur, Seleznyov
Yedekler: Lukac, Bora, Eray, Onurcan, Dany, Manu, Larsson, Regattin, Göksu, Kadir
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Göztepe: Beto, Gassama, Wallece, Titi, Berkan, Poko, Halil, Borges, Alpaslan, Yasin, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Eren, Hakan, Gouffran, Ngando, Yalçın, Cikalleshi, Kadu, Tayfur, Samed Ali
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Gol: Josue (dk. 3) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Gassama, Alpaslan (Göztepe), Barbosa (Akhisarspor)