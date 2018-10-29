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Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 10.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Wallace'nin yerden sert ortasında kaleci Fatih, güçlükle topu çeldi.


52. dakikada Poko'nun sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden çıkardığı pasta penaltı noktası yakınlarında Yasin'in gelişine sert vuruşunda kaleci Fatih son anda uzanarak, meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi.


70. dakikada Berkan'ın rakip ceza sahası çizgisinin solundan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak dışarıya çıktı.


77. dakikada Berkan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, arka direkten kaleye yönelen topu kaleci Fatih son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.


82. dakikada Regattin'in sağ kanattan ortaladığı topu rakip ceza sahası önünde göğsüyle kontrol eden Barbosa'nın müsait pozisyonda yerden şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya gitti.


87. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yerden ortasında Jerome'nin gelişine vuruşunda kaleci Fatih son anda uzanarak topu kontrol etti.



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok


Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa, Güray, Aykut, Sissoko, Barbosa, Josue (Dany dk. 86 ?), Onur (Regattin dk. 70), Seleznyov (Manu dk. 79)


Yedekler: Lukac, Bora, Eray, Onurcan, Larsson, Göksu, Kadir


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Göztepe: Beto, Gassama, Wallece, Titi, Berkan, Poko (Ngando dk. 82), Halil (Tayfur dk. 82), Borges, Alpaslan (Cikalleshi dk. 62), Yasin, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Eren, Hakan, Gouffran, Yalçın, Kadu, Samed Ali


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Gol: Josue (dk. 3) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Gassama, Alpaslan, Poko, Berkan (Göztepe), Barbosa, Güray, Lopes (Akhisarspor)

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