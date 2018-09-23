Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 3 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı güçlü rakibi Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada rakip yarı alanı sağ çaprazdan Sissoko'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Regattin, bekletmeden topuk pasıyla meşin yuvarlağı Manu'nun önüne bıraktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Manu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine de çarparak ağlarla buluştu. 1-0

65. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı korner atışında altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Fatih son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada Galatasaray'da Emre'nin sol köşeden kullandığı korner atışında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda top kaleci Fatih'in kucağında kaldı.

78. dakikada Akhisarspor atağında Muslera'nın kendisiyle karşı karşıya kalan Manu'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi.

80. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Güray, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından filelere gönderdi. 2-0

84. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Güray'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına doğru yönelen topu kaleci Muslera havada kontrol etmeye çalışırken sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Mustafa'nın bekletmeden vuruşunda top bir kez daha filelerle buluştu. 3-0

90+5. dakikada Nagatomo'nun sol kanattan ortaladığı topu penaltı noktası yakınlarında Eren kafayla daha müsait pozisyondaki arkadaşı Muğdat'a indirdi. Muğdat'ın rövaşata vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa, Kadir, Eray (Onur dk. 82), Sissoko, Serginho (Dany dk. 86 ?), Regattin (Aykut dk. 66), Güray, Manu

Yedekler: Bilal, Lukac, Larsson, Barbosa, Onurcan, Josue, Bokila

Teknik Direktör: Cem Kavçak

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, N'Diaye, Fernando (Muğdat dk. 66), Emre, Rodrigues (Feghouli dk. 82 ?), Onyekuru, Sinan (Eren dk. 57)

Yedekler: İsmail, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Donk, Ömer, Yunus

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Manu (dk. 51), Güray (dk. 80 pen.), Mustafa (dk. 84) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: N'Diaye, Muslera, Serdar (Galatasaray), Serginho, Güray, Regattin, Mustafa (Akhisarspor)