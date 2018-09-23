İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 3 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 6.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı güçlü rakibi Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada rakip yarı alanı sağ çaprazdan Sissoko'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Regattin, bekletmeden topuk pasıyla meşin yuvarlağı Manu'nun önüne bıraktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Manu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine de çarparak ağlarla buluştu. 1-0


65. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı korner atışında altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Fatih son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.


73. dakikada Galatasaray'da Emre'nin sol köşeden kullandığı korner atışında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda top kaleci Fatih'in kucağında kaldı.


78. dakikada Akhisarspor atağında Muslera'nın kendisiyle karşı karşıya kalan Manu'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi.


80. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Güray, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından filelere gönderdi. 2-0


84. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Güray'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına doğru yönelen topu kaleci Muslera havada kontrol etmeye çalışırken sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Mustafa'nın bekletmeden vuruşunda top bir kez daha filelerle buluştu. 3-0


90+5. dakikada Nagatomo'nun sol kanattan ortaladığı topu penaltı noktası yakınlarında Eren kafayla daha müsait pozisyondaki arkadaşı Muğdat'a indirdi. Muğdat'ın rövaşata vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam


Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa, Kadir, Eray (Onur dk. 82), Sissoko, Serginho (Dany dk. 86 ?), Regattin (Aykut dk. 66), Güray, Manu


Yedekler: Bilal, Lukac, Larsson, Barbosa, Onurcan, Josue, Bokila


Teknik Direktör: Cem Kavçak


Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, N'Diaye, Fernando (Muğdat dk. 66), Emre, Rodrigues (Feghouli dk. 82 ?), Onyekuru, Sinan (Eren dk. 57)


Yedekler: İsmail, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Donk, Ömer, Yunus


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Manu (dk. 51), Güray (dk. 80 pen.), Mustafa (dk. 84) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: N'Diaye, Muslera, Serdar (Galatasaray), Serginho, Güray, Regattin, Mustafa (Akhisarspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.