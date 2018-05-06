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06 Mayıs 2018 19:52

Spor Toto Süper Lig: T. M. Akhisarspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig: T. M. Akhisarspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

06 Mayıs 2018 19:52

haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Galatasaray’ı mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada sağ kanattan Feghouli’nin yerden ortasında altıpas içerisinde Rodrigues’in yerden bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1


18. dakikada Selçuk’un uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues’in rakibi Dany’den sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2


22. dakikada Muğdat’ın ara pasıyla penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Onur’un vuruşunda kaleci Muslera son anda uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.


31. dakikada T. M. Akhisarspor atağında ceza sahası içerisinde Muslera’nın Seleznyov’a yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi.


32. dakikada penaltı atışını kullanan Soner’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.


37. dakikada Donk’un ara pasına hareketlenerek ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomis’in altıpas çizgisinin sağından sert şutunda, açıyı iyi kapatan kaleci Fatih meşin yuvarlağı kornere çeldi.


45. dakikada Donk’un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.




Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx


Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih x, Lopes xx, Dany x, Mustafa x, Kadir x, Soner x, Sissoko xx, Barbosa x, Onur x, Muğdat x, Seleznyov xx


Yedekler: Lukac, Orhan, Caner, Aykut, Bia, Hasan Ali, Bilal, Olcan, Ömer, Larsson


Teknik Direktör: Okan Buruk


Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Denayer xx, Serdar xx, Nagatomo xx, Donk xx, Fernando xx, Selçuk xx, Feghouli xx, Rodrigues xxx, Gomis xx


Yedekler: Carrasso, Latovlevici, Maicon, Ahmet, Yasin, Celil, Boran, Ozan Muhammed, Eren, Sinan


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Rodrigues (dk. 15 ve 18)


Sarı kartlar: Feghouli, Donk (Galatasaray)




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