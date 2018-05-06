Spor Toto Süper Lig: T. M. Akhisarspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Galatasaray’ı mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sağ kanattan Feghouli’nin yerden ortasında altıpas içerisinde Rodrigues’in yerden bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
18. dakikada Selçuk’un uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues’in rakibi Dany’den sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
22. dakikada Muğdat’ın ara pasıyla penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Onur’un vuruşunda kaleci Muslera son anda uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
31. dakikada T. M. Akhisarspor atağında ceza sahası içerisinde Muslera’nın Seleznyov’a yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi.
32. dakikada penaltı atışını kullanan Soner’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
37. dakikada Donk’un ara pasına hareketlenerek ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomis’in altıpas çizgisinin sağından sert şutunda, açıyı iyi kapatan kaleci Fatih meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45. dakikada Donk’un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih x, Lopes xx, Dany x, Mustafa x, Kadir x, Soner x, Sissoko xx, Barbosa x, Onur x, Muğdat x, Seleznyov xx
Yedekler: Lukac, Orhan, Caner, Aykut, Bia, Hasan Ali, Bilal, Olcan, Ömer, Larsson
Teknik Direktör: Okan Buruk
Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Denayer xx, Serdar xx, Nagatomo xx, Donk xx, Fernando xx, Selçuk xx, Feghouli xx, Rodrigues xxx, Gomis xx
Yedekler: Carrasso, Latovlevici, Maicon, Ahmet, Yasin, Celil, Boran, Ozan Muhammed, Eren, Sinan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Rodrigues (dk. 15 ve 18)
Sarı kartlar: Feghouli, Donk (Galatasaray)