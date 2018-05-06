haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Barbosa’nın sol kanattan yerden ortaladığı topa Seleznyov’un ön direkte bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe ardından Galatasaray savunmasında Serdar’a çarparak filelerle gitti. 1-2
54. dakikada Selçuk’ın rakip ceza yayının yaklaşık 4 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta barajı aşan topa kaleci Fatih son anda sağ direk dibinde müdahalede bulunarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
55. dakikada Akhisarspor savunmasının havadan gönderdiği uzun pasta rakip ceza sahası önünde kaleci ile karşı karşıya kalan Muğdat’ın vuruşunda kaleci Muslera son anda müdahalede bulunarak, meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi.
63. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Donk’un aşırdığı topa altıpas çizgisi önünde Serdar’ın kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.
90+1. dakikada Barbosa’nın ceza sahası içerisinde Linnes’e yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi.
90+2. dakikada penaltıyı kullanan Gomis’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
90+5. dakikada ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılan Yasin’in penaltı noktası yakınlarında müsait pozisyondaki Gomis’e pas çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Fatih meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.
90+6. dakikada Akhisarspor atağında Bilal’in rakip ceza yayının sağından sert şutunda kaleci Muslera uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih x, Lopes xx, Dany x (Larsson dk. 87 ?), Mustafa xx, Kadir x, Soner x (Bilal dk. 77 xx), Sissoko xx, Barbosa xx, Onur x (Olcan dk. 74 xx), Muğdat xx, Seleznyov xx
Yedekler: Lukac, Orhan, Caner, Aykut, Bia, Hasan Ali, Ömer
Teknik Direktör: Okan Buruk
Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Denayer xx, Serdar x (Maicon dk. 77 xx), Nagatomo xx, Donk xx, Fernando xx, Selçuk xx (Yasin dk. 71 xx), Feghouli x (Sinan dk.71 xx), Rodrigues xxx, Gomis xx
Yedekler: Carrasso, Latovlevici, Ahmet, Celil, Boran, Ozan Muhammed, Eren
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Rodrigues (dk. 15 ve 18) (Galatasaray), Serdar (dk. 50 k.k.) (T.M. Akhisarspor)
Kırmızı kart: Lukac (dk. 90 yedek kulübesinde) (T.M. Akhisarspor)
Sarı kartlar: Feghouli, Donk (Galatasaray), Mustafa, Muğdat, Lopes (T.M. Akhisarspor)