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18 Mayıs 2018 18:50

Spor Toto Süper Lig: T.M. Akhisarspor: 1 - Osmanlıspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig: T.M. Akhisarspor: 1 - Osmanlıspor: 1 (İlk yarı)

18 Mayıs 2018 18:50

haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Osmanlıspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Muhammed’in sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte Cikalleshi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya gitti.


32. dakikada Soner’in pasıyla topla buluşan Hasan Ali’nin rakip ceza yayının hemen sağından bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


45. dakikada Osmanlıspor atağında Cikalleshi’nin ceza sahası içi sağından ortaladığı topa altıpas içerisinde Furkan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Uygar Bebek xx, Oğuz Terzi xx


Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Dany xx, Orhan xx, Kadir xx, Soner xx, Bilal xx, Hasan Ali xxx, Muğdat xx, Barbosa xx, Seleznyov xx


Yedekler: Bora, Halil, Mustafa, Larsson, Bia, Caner


Teknik Direktör: Okan Buruk


Osmanlıspor: Ahmet xx, Anıl xx, Maxsö xx, Numan xx, Lumanza xx, Ceyhun xx, Regattin xx, Ali Eren xx, Muhammed xx, Cikalleshi xx, Furkan xxx


Yedekler: Karcemarskas, Moreira, Abdulkadir, Can Ahmet, Suat


Teknik Direktör: İrfan Buz


Goller: Hasan Ali (dk. 32) (T.M. Akhisarspor), Furkan (dk. 45) (Osmanlıspor)




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