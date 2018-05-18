Spor Toto Süper Lig: T.M. Akhisarspor: 1 - Osmanlıspor: 1 (İlk yarı)

haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Osmanlıspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Muhammed’in sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte Cikalleshi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya gitti.
32. dakikada Soner’in pasıyla topla buluşan Hasan Ali’nin rakip ceza yayının hemen sağından bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
45. dakikada Osmanlıspor atağında Cikalleshi’nin ceza sahası içi sağından ortaladığı topa altıpas içerisinde Furkan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Uygar Bebek xx, Oğuz Terzi xx
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Dany xx, Orhan xx, Kadir xx, Soner xx, Bilal xx, Hasan Ali xxx, Muğdat xx, Barbosa xx, Seleznyov xx
Yedekler: Bora, Halil, Mustafa, Larsson, Bia, Caner
Teknik Direktör: Okan Buruk
Osmanlıspor: Ahmet xx, Anıl xx, Maxsö xx, Numan xx, Lumanza xx, Ceyhun xx, Regattin xx, Ali Eren xx, Muhammed xx, Cikalleshi xx, Furkan xxx
Yedekler: Karcemarskas, Moreira, Abdulkadir, Can Ahmet, Suat
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Hasan Ali (dk. 32) (T.M. Akhisarspor), Furkan (dk. 45) (Osmanlıspor)